Un incendio di origine sconosciuta ha carbonizzato un’automobile, modello Peugeot 206, di proprietà di una donna, trentenne. E’ accaduto, nel corso delle ore notturne, in via Guglielmo Oberdan, nell’abitato di Canicattì.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. I carabinieri si stanno occupando delle indagini.

Le cause dell’evento non sono chiare, e sono ancora in corso d’accertamento.