Avevano organizzato serate danzanti senza alcuna licenza di Pubblica sicurezza. Ad accertare le violazioni, sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata assieme ai loro colleghi della divisione Pasi della Questura di Agrigento. I titolari di due locali della movida, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

Verifiche e ispezioni, ieri sera, hanno interessato soprattutto tre pub e bar del centro storico di Licata, area particolarmente frequentata nelle ore serali da giovani, anche provenienti dai comuni limitrofi. I controlli hanno appunto dato esito positivo.

I titolari delle due attività sono finiti nei guai per aver organizzato serate danzanti in assenza della licenza di Pubblica sicurezza. Rilevate anche violazioni di natura amministrativa, in particolare l’assenza dell’autorizzazione comunale in materia di inquinamento acustico. Irregolarità che sono state formalmente contestate ai titolari degli esercizi interessati.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp