Una battuta di pesca notturna ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Si sono vissuti attimi di panico, nella tarda serata di giovedì, al viale delle Dune a San Leone, quando un gommone utilizzato da 3 giovani agrigentini si è sgonfiato a causa probabilmente di una foratura provocata da uno degli ami.

Il natante si è afflosciato capovolgendosi e affondando in poco tempo, costringendo i ragazzi a nuotare nel buio fino a raggiungere la riva. Per alcuni di loro sono risultati provvidenziali i presidi di salvataggio che erano a bordo del gommone. In viale delle Dune si sono precipitate le ambulanze del 118.

Due dei ragazzi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, mentre il terzo ha rifiutato le cure. Nessuno è in gravi condizioni. Una pattuglia dell’Esercito si è occupato della viabilità durante le operazioni di soccorso.

