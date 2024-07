Un evento magico tra musica jazz, degustazione di prodotti biologici e la bellezza della natura siciliana.

Agrigento, Sicilia – Immerso nelle tranquille campagne agrigentine, tra ulivi secolari e campi di grano appena mietuti, si è svolto ieri a Carbonia un evento che ha coniugato jazz e gastronomia biologica in una serata dal sapore indimenticabile. L’iniziativa, intitolata “Note sotto il carrubo” e organizzata da Eugenia Gino, ha trasformato una semplice radura in un teatro naturale, circondato da balle di fieno, dove i presenti hanno potuto immergersi completamente in un’esperienza culturale e gastronomica unica.

Il gruppo jazz palermitano WEFOUR ha dato il via alla serata con la loro vibrante esecuzione, omaggiando grandi maestri come Thelonius Monk, Miles Davis, Benny Golson e Duke Ellington. Accompagnati dalla suggestiva cornice di ulivi e campi di grano, i musicisti hanno creato un’atmosfera magica, perfettamente in sintonia con lo spirito dell’evento.

La degustazione dell’olio Slow 2024, prodotto di punta dell’azienda Carbonia Grande, insieme ad altri prelibati prodotti locali, ha rappresentato il connubio ideale tra qualità culinaria e valorizzazione del territorio. Grazie alla collaborazione con Slow Food di Agrigento, l’iniziativa non è stata solo un’occasione per godere della buona musica e del gusto raffinato, ma anche per promuovere pratiche alimentari sostenibili e il patrimonio culturale della regione.

“Note sotto il carrubo” segna l’inizio di una serie di appuntamenti pensati per celebrare la cultura locale in un’atmosfera conviviale e accogliente. Grazie all’impegno di Eugenia Gino e alla passione condivisa dai musicisti di WEFOUR, l’evento ha saputo cogliere l’essenza della Sicilia, regalando ai presenti una serata di autentico piacere sensoriale e culturale.