Ancora una riconferma in casa Akragas. Rimane biancoazzurro il forte ed esperto difensore centrale Agrigentino Michele Fragapane, classe 1993. Il “Gigante” della difesa akragantina ha un curriculum importante per aver militato in Serie D con Città di Sant’Agata e Marsala. Ha giocato parecchi campionati in Eccellenza indossando le maglie di Sancataldese, Mazarese, Pro Favara, Dattilo e Kamarat. Adesso per Michele Fragapane si profila un’altra entusiasmante stagione con la maglia della sua squadra del cuore, l’Akragas.