Una serata dedicata alla cultura, al confronto e, soprattutto, alla convivialità intorno ai profumi e sapori della Palestina è in programma il prossimo 9 febbraio al ristorante “Ginger” di Agrigento. Una particolare cena con Fateh Hamdan, attivista palestinese per la difesa dei diritti umani nonchè titolare del ristorante palestinese Al-Quds di Palermo.

A seguire la proiezione del documentario cortometraggio NAKBA di Monica Maurer che si inserisce nella rassegna cinematografica “La Palestina con altri Occhi”, organizzata da Arci-Circolo John Belushi Agrigento, con l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democatico ETS e in collaborazione con Immagina e il Centro Culturale Editoriale Pier Paolo Pasolini di Agrigento.



Alla vigilia della Giornata Mondiale dei Legumi, in passato principale fonte proteica per le popolazioni del mediterraneo e, soprattutto in questo momento di grave crisi alimentare, anche per la popolazione palestinese, la cooperativa sociale Al Kharub e lo staff di Ginger hanno deciso di ospitare l’evento coinvolgendo la Comunità Slow Food Zagara di Agrigento e l’Alleanza dei cuochi Slow Food Sicilia.



Per info e prenotazioni si può chiamare il numero 0922596151.