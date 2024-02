“Abbiamo accolto l’appello di tanti studenti siciliani. Aumenteremo gli sconti per tutti quelli che dovranno raggiungere le città del nord, non soltanto quindi Roma o Milano ma coloro i quali dovranno da quegli aeroporti venire in Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. “Quella contro il caro voli é una battaglia che ci ha visto sempre compatti come Regione – ha proseguito il governatore -. Noi abbiamo fatto tanto, abbiamo annunciato e confermiamo qui che a breve applicheremo questi sconti anche a tutti coloro che raggiungeranno il nord, abbiamo tanti studenti a Bologna, Torino, Firenze che non hanno potuto usare questo bonus. Ma saremo in grado prima di Pasqua di estendere questo sconto a tutto il Nord”.