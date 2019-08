Serata con Luigi Pirandello al Teatro Costabianca

Serata con Luigi Pirandello. Questo è il tema che martedì 13 agosto dalle ore 20.45 sarà portato in scena da due compagnie teatrali. La prima “Compagnia dei Sognatori” con l’opera “IO SCRIVO LA VITA…” scritta e diretta da Giovanna Messina, rappresenterà nell’azione teatrale la palpabile la solitudine di Pirandello, combattuto tra il profondo amore verso Marta Abba ed il profondo rispetto della follia della moglie Antonia. Un Pirandello nel pieno della sua creatività, palpitante di passione per una Marta Abba, interamente dedita a riversare il suo slancio vitale per rendere vivi i personaggi creati dal geniale scrittore. La seconda “Concordia” con l’opera “LA VERITÀ” , novella di Pirandello rivisitata e diretta da Angelo Cinque, che si sofferma sul concetto di “Verità”, perché, dice il drammaturgo, la Verità non è assoluta, ma va vista da varie sfaccettature, che ognuno di noi percepisce e fa sua. Questa è la Verità.