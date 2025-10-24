Una serata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della collaborazione quella organizzata dalla Mediterranea Serramenti Pallavolo Aragona al Ristorante Lounge Beach di Realmonte, accanto alla maestosa Scala dei Turchi. L’incontro, divenuto ormai un appuntamento tradizionale, ha riunito i massimi dirigenti della società, con in testa il presidente Nino Di Giacomo, i rappresentanti degli sponsor, lo staff tecnico e sanitario e la squadra al gran completo, pronta ad affrontare il nuovo campionato di Serie C femminile.

Tra gli ospiti presenti anche alcuni dei partner storici della società: Gerlando Galluzzo, titolare della Mediterranea Serramenti, e Sergio Vella della Seap, che hanno rinnovato con entusiasmo il loro sostegno alla Pallavolo Aragona, condividendone i valori sportivi e sociali. A fare gli onori di casa è stato Nino Sanfilippo, titolare del Lounge Beach e nuovo sponsor della società, che ha accolto con calore dirigenti, atlete e sostenitori in un clima di grande cordialità.

Nel corso della serata, il presidente Nino Di Giacomo ha voluto ringraziare tutti i presenti per la vicinanza e la fiducia dimostrata, sottolineando come la collaborazione tra società e sponsor rappresenti un pilastro fondamentale per la crescita del progetto sportivo: “Il supporto dei nostri partner – ha affermato Di Giacomo – è la base su cui costruiamo ogni stagione. Senza il loro contributo e la loro passione non potremmo portare avanti con la stessa energia i nostri obiettivi, dentro e fuori dal campo.”

La cena si è conclusa con un brindisi augurale in vista dell’inizio della stagione, tra sorrisi, incoraggiamenti e la consapevolezza di far parte di una grande famiglia sportiva unita dagli stessi valori: impegno, lealtà e spirito di squadra.

