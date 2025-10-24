Da questa mattina non si hanno più notizie di Ivan di Caro, 36 anni, di Agrigento residente a Raffadali, di professione fattorino e consegna a domicilio. A denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine è stata la fidanzata. La donna ha riferito che il compagno doveva recarsi presso uno sportello delle Poste italiane ma non si sarebbe presentato. I familiari sono preoccupati: “Siamo devastati, Ivan torna a casa”. La Prefettura di Agrigento, subito notiziata, ha già attivato il Piano provinciale di ricerca persona scomparsa. Chiunque avesse informazioni o segnalazioni contattare il Numero Unico d’Emergenza, 112.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp