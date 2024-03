Quasi trenta chili tra colombe pasquali e creme mancanti dell’obbligatoria tracciabilità, sono state sequestrate nel corso di un controllo effettuato in una pasticceria, in territorio di Ribera, dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, collaborati dal personale dell’Arma del Comando provinciale di Agrigento. L’ispezione, disposta dal Comando carabinieri Tutela e Salute, è scattata nell’ambito di un’attività sul settore dei prodotti da forno e dolciari.

Gli specialisti dell’Arma hanno ispezionato il laboratorio, l’area destinata al pubblico e il deposito delle derrate alimentari della pasticceria, ed hanno scoperto e sequestrato 22 chili di colombe pasquali e 6 chili e mezzo di creme di vari gusti (pistacchio, cioccolato e agrumi ecc.) per i quali non è stata attuata correttamente la tracciabilità degli ingredienti in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare. Al titolare elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.