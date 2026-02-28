Nuova e brillante operazione del personale della polizia penitenziaria del reparto di Agrigento nella Casa circondariale “Pasquale di Lorenzo” in contrada “Petrusa”. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di droga e alcuni micro telefoni cellulari.

Lo stupefacente, così come i dispositivi, erano nascosti all’interno di un pacco che, probabilmente, è stato fatto entrare nella struttura penitenziaria attraverso un drone. Al momento non è ancora chiaro a chi fosse destinato il pacco. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per fare luce sul ritrovamento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp