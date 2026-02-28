Mulè ad Agrigento tra memoria e referendum sulla giustizia

Mattinata intensa ad Agrigento per il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, che ha reso omaggio alla memoria del giudice Rosario Livatino visitando quella che fu la sua stanza.

Ad accoglierlo il presidente del Consiglio comunale di Agrigento Giovanni Civiltà, in un momento dal forte valore simbolico, nel segno della legalità e del ricordo di una figura che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento morale per il territorio.

Il vicepresidente della Camera era in città già da venerdì sera, quando ha preso parte all’incontro “Il lavoro che cura: salute, parità e prevenzione”, svoltosi nel foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Luigi Pirandello. Un confronto dedicato alle discriminazioni nel mondo del lavoro, al welfare aziendale e alla prevenzione sociale, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, giuridico ed economico.

Questa mattina, invece, Mulè ha partecipato e concluso il convegno dal titolo “Le ragioni del Sì alla separazione delle carriere dei Magistrati”, organizzato presso l’Hotel Dioscuri Bay Palace, in vista del referendum sulla giustizia fissato per il 22 e 23 marzo 2026.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, è stato introdotto e moderato dall’avvocato Antonino Gaziano, presidente UREGA. Sono intervenuti il prof. avv. Bartolomeo Romano, ordinario di Diritto Penale all’Università degli Studi di Palermo e vicepresidente nazionale del Comitato Cittadini per il Sì, il dott. Lorenzo Matassa, magistrato, l’avv. Lillo Fiorello, professore di Diritto Pubblico all’Università di Palermo, e il dott. Giuliano Castiglia, magistrato.

Al centro del dibattito la proposta di separare le carriere tra magistratura requirente e giudicante, tema che divide il mondo della giustizia e della politica. I relatori hanno illustrato le ragioni a sostegno della riforma, soffermandosi sul principio di terzietà del giudice, sull’equilibrio tra accusa e difesa e sulle possibili ricadute sull’assetto costituzionale.

A chiudere i lavori è stato lo stesso Mulè, che ha richiamato l’importanza della partecipazione e del confronto democratico su una materia che incide direttamente sull’organizzazione della giustizia e sul rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Una visita articolata tra memoria e riforme istituzionali, che ha riportato al centro del dibattito pubblico temi fondamentali per il Paese.

