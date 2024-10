Continuano le attività di salvaguardia dell’ambiente e contrasto al degrado urbano svolte dall’Arma di Agrigento. I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, nel corso di un servizio al contrasto dei reati ambientali, hanno individuato e posto sotto sequestro una discarica abusiva lungo la strada statale 115, in contrada Marinella. I militari, nel corso del controllo, hanno appurato che un cantiere stradale, al momento in disuso, veniva utilizzato per abbandonarvi rifiuti urbani e speciali, lungo una tratta stradale di circa due chilometri.

Accertato il reato, è stato richiesto l’intervento anche dell’Arpa e di personale sanitario dell’Asp, al fine di classificare i rifiuti e valutare il livello di inquinamento nell’area. Le attività d’indagine proseguiranno, sotto la guida della Procura della Repubblica di Agrigento, per individuare i colpevoli e accertare le responsabilità dei gestori dell’area. Un ulteriore tassello nella lotta al fenomeno dell’abbandono e illecita gestione dei rifiuti, che si unisce alle numerose attività svolte dall’Arma in tutta la Provincia, per contrastare gravi reati che mettono a rischio la sicurezza e la salute pubblica, oltre a danneggiare gravemente l’ambiente e l’immagine delle città.