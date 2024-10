Slow Living Sicily: L’amore di Virginie e Massimo che risveglia Agrigento

Quello che vi raccontiamo è una storia d’amore. L’amore tra due anime che si sono incontrate sotto il cielo magico di Parigi, all’ombra della Torre Eiffel. Lei, Virginie, un’artista nel mondo dell’alta moda, lui, Massimo, affascinato dal mondo del turismo. Due vite, due mondi, che si sono intrecciati in quella città così viva, dove tutto sembra possibile.

Ma il loro amore non si è fermato lì. C’era un sogno che li legava, un desiderio di tornare alle radici, di riscoprire il senso autentico della vita. E così, dopo anni trascorsi nella frenesia parigina, hanno deciso di partire. Destinazione: Agrigento, la terra natale di Massimo. Non il mare cristallino della costa, ma il cuore antico del centro storico, la storica Girgenti.

Qui, tra vicoli stretti e case antiche, Virginie e Massimo hanno visto una nuova luce. Un restauro coraggioso, una sfida in una terra dove tutto sembra complesso – dal trovare chi possa fare i lavori fino all’avere l’acqua ogni giorno. Eppure, in quel caos apparente, loro hanno creato un angolo di pace. Prima una casa, poi un piccolo B&B, ed ora nasce qualcosa di più grande, di più personale: Maison Yolo.

Questa sera, Maison Yolo ha aperto le sue porte al pubblico. Non solo una guesthouse, ma un progetto di vita. Un luogo dove il concetto di “Slow Living Sicily” prende forma. Qui si celebra l’artigianato, la lentezza, la cura per ogni dettaglio. Virginie, con le sue mani sapienti, lavora la pelle creando pezzi unici, ma l’atelier è anche uno spazio dove si respira Sicilia in ogni angolo: dalle coffe intrecciate a mano, alle ceramiche, fino ai gioielli e agli oggetti realizzati con materiali riciclati.

Virginie mostra il suo atelier con grande entusiasmo. Qui si realizzano pezzi unici, fatti su misura. “Slow Living Sicily è il motto di @maison_yolo ed essere artigiano in Sicilia assume tutto il suo significato quando domi il tempo, quando ne conosci i valori, quando canti e balli con esso, perché un giorno o l’altro sa dirti che sei al tuo posto.”

La serata ha visto via Santo Spirito 25 illuminarsi di una nuova luce. Musica live, degustazioni e risate condivise hanno accompagnato l’inaugurazione di Maison Yolo, un luogo che racconta il passato ma guarda con speranza e creatività al futuro.

Virginie e Massimo, da Parigi ad Agrigento, hanno trovato il loro posto. Massimo, con una lunga carriera alle spalle, ha lavorato per grandi marchi del turismo come Alpitour, portando la sua esperienza internazionale. Così, Virginie può creare pezzi speciali. Come una borsa con pelle riciclata e alcuni pezzi di legno rifiutati dal mare per i manici. Un pezzo unico e irripetibile.

E nella loro Maison Yolo, il tempo si canta e si balla, perché qui, tra le mura antiche di Girgenti, la vita si assapora con lentezza e autenticità.