I carabinieri della Tenenza di Lampedusa hanno sequestrato un’area adiacente all’hotspot di contrada Imbriacola, ritenuta utilizzata come discarica per i rifiuti prodotti dalla struttura di prima accoglienza. Il sequestro arriva dopo un esposto presentato dal consigliere comunale Totò Martello, che aveva denunciato l’accumulo dei rifiuti all’esterno del centro e chiesto verifiche sulla loro gestione e sulle risorse destinate allo smaltimento. Sequestrato anche un camion.

“Appena all’esterno del centro – si legge nell’esposto presentato da dall’ex sindaco di Lampedusa – è collocato un camion della Croce Rossa italiana, cui è affidata la gestione dell’hot spot, sul quale vengono accumulati alla rinfusa i rifiuti prodotti senza alcuna attenzione alla raccolta differenziata. Una volta saturata la capienza, gli ulteriori rifiuti vengono accumulati accanto l’autocarro direttamente sul piano di campagna, senza l’adozione di alcun presidio volto a salvaguardare l’ambiente”.

“I rifiuti vengono poi trasferiti su un camion dell’impresa alla quale il Comune ha affidato lo smaltimento e trasportati sulla terraferma. A fronte di tale incredibile situazione – si legge ancora – c’è da rilevare che, per quel che mi risulta, la Prefettura di Agrigento eroga un contributo annuale di un milione di euro al Comune di Lampedusa e Linosa proprio per assicurare una quotidiana e corretta gestione dei rifiuti del Centro di accoglienza di Contrada Imbriacola e, sempre per ciò che è dato sapere, l’amministrazione comunale eroga all’impresa appaltatrice del servizio solamente la somma di circa 70.000 euro annui, così destinando a non si sa cosa la residuale cospicua somma di 930.00 euro”.

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