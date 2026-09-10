Si chiude martedì 15 settembre, alle ore 21, nel chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento, la quinta edizione de “I Film del Griffo”, la rassegna cinematografica ideata e diretta da Beniamino Biondi, inserita nel programma delle iniziative culturali estive promosse dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

A concludere il lungo viaggio cinematografico iniziato lo scorso 23 giugno sarà “Fragola e cioccolato” (Fresa y chocolate) , il film del 1993 diretto da Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío , tratto dal racconto di Senel Paz. Una scelta che porta a compimento il tema conduttore di questa edizione: il viaggio, inteso non soltanto come spostamento geografico, ma anche come esperienza interiore, incontro con l’altro, trasformazione e scoperta.

Ambientato all’Avana nel 1979, il film racconta l’incontro tra David, giovane studente militante e fortemente legato all’ideologia rivoluzionaria, e Diego, intellettuale omosessuale, colto e anticonformista. Due mondi apparentemente inconciliabili che entrano progressivamente in relazione, dando vita a un’amicizia capace di mettere in discussione pregiudizi, convinzioni politiche e barriere culturali.

Il viaggio di “Fragola e cioccolato” è dunque soprattutto un viaggio verso l’altro. Attraverso il rapporto tra David e Diego, il film affronta temi come la libertà, l’intolleranza, l’amicizia e la possibilità di superare le contrapposizioni ideologiche attraverso la conoscenza e il dialogo. La vicenda personale dei due protagonisti diventa così anche il ritratto di una società attraversata da profonde tensioni e contraddizioni.

L’ultimo appuntamento sarà quindi anche un invito a ritrovarsi nel suggestivo spazio del chiostro del Museo Griffo per condividere, attraverso il cinema, una storia di incontro e di apertura all’altro. Martedì 15 settembre alle ore 21.00, nel chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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