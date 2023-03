Sequestrata ambulanza senza assicurazione e revisione

Gli agenti della Polizia Stradale di Sciacca nel corso di un servizio di controllo stradale hanno fermato un’autoambulanza con a bordo un paziente, da poco dimesso dall’ospedale “Giovanni Paolo II”. In seguito ad un approfondito controllo i poliziotti hanno accertato diverse irregolarità. Il mezzo è risultato non essere mai stato sottoposto a revisione sin dal 2013 e privo di assicurazione. L’ambulanza è stata sequestrata e sono state elevate contravvenzioni per complessive 1.300 euro. Non è stato reso noto, ma verosimilmente sarà stato chiamato un altro mezzo, come l’anziano paziente, appena dimesso dall’ospedale, sia riuscito ad arrivare a destinazione.