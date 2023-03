Dalla Valle dei Templi parte un forte messaggio: “Basta violenza sulle donne”

La bravissima e la talentuosissima soprano Valentina Capraro ha incantato tutti al Museo archeologico regionale “Pietro Griffo”, in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza annuale della festa della donna. Una voce bellissima, sicura e straordinaria, capace di strappare ripetuti e meritati applausi. E’ stato uno dei momenti di maggiore emozione dell’evento “Woman Life Freedom”, l’iniziativa, organizzata in collaborazione con Ande, Fidapa, Inner Wheel Club, Soroptimist Club, Associazione Maria Cristina di Savoia.

Il pomeriggio dedicato alle Donne è iniziato con un flash mob al Parco Archeologico della Valle dei Templi, dedicato alle donne iraniane, in particolare, e a tutte le donne, in nome dei loro diritti e della loro libertà. A seguire, nella Sala Fazello del Museo archeologico “Griffo”, si è tenuto un excursus storico di alcune figure femminili simboliche.

Davanti il sacrato della chiesa di San Nicola ha recitato l’attrice Marzia Patanè Tropea. E’ stato letto un brano dal “Tamuld di Gerusalemme”. Questo il testo “State molto attenti a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime! La donna è uscita dalla costola dell’uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale…un po’ più in basso del braccio per essere protetta, e dal lato del cuore per essere amata”.

Presente anche una rappresentanza di donne dei gruppi folk partecipanti al festival internazionale del folklore. Cultura, poesia e musica, tra i mandorli fioriti, e dalla Valle dei Templi è partito un messaggio diretto, forte, di impegno e lotta: commemorare le battaglie e le fatiche delle donne e i progressi ottenuti non basta. Negli anni sono stati fatti grandi passi in avanti, ma ne mancano ancora molti altri. La vera sfida futura è sconfiggere completamente la violenza.

Basta sangue, basta morti. E la splendida voce di Valentina Capraro, una “stella” della lirica, tutta agrigentina, arriva dritta al cuore di tutte.