Nonostante avesse bevuto alcolici, consumato cocaina e senza la patente di guida mai conseguita, si mette al volante di una Lancia Y, ma durante il tragitto si schianta contro una Citroen C3 posteggiata, rischiando di urtare altri mezzi. Un ragazzo appena diciottenne e la passeggera ventiquattrenne, entrambi disoccupati canicattinesi, sono rimasti feriti. I due con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”.

I medici in servizio hanno diagnosticato loro vari traumi sparsi sul corpo. Non versano, per fortuna, in pericolo di vita. L’incidente stradale si è verificato, l’altra notte, in via Capitano Ippolito a Canicattì. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Canicattì, al termine di alcune indagini, hanno denunciato il neo maggiorenne, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. All’interno dell’utilitaria investita non vi era nessuno.

