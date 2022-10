Senza patente minaccia i poliziotti: “Vi metto sotto con la macchina”

Controllato alla guida di una Lancia Delta, è stato trovato senza patente, poiché revocata nel marzo del 2019. Irritato per il fermo dell’autovettura della durata di 3 mesi, e per le sanzioni, ha lanciato il suo telefono cellulare a terra, ed ha minacciato i poliziotti.

“La prossima volta che mi fermate, vi metto sotto con la macchina, e continuo a guidare senza patente”. Questo avrebbe detto un trentaseienne di Castrofilippo, già noto alle forze dell’ordine, agli agenti della sezione Volanti del Commissariato di Canicattì. L’uomo è incappato in un posto di controllo fatto dai poliziotti in via Giudice Saetta, nel centro canicattinese.