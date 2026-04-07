Due ragazzi di Agrigento, diciottenni, sono finiti nei guai dopo un controllo dei carabinieri effettuato nelle ore notturne lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. I militari hanno notato un’auto procedere con un’andatura incerta e hanno deciso di fermarla. Alla guida c’era uno dei due giovani che non aveva mai conseguito la patente di guida, e non si trattava nemmeno della prima volta.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di guida senza patente. Elevate anche delle sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro. Durante il controllo è stato identificato anche il passeggero, un coetaneo, studente, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. A seguito della perquisizione personale e del veicolo i militari hanno rinvenuto hashish e marijuana per un peso di circa cinque grammi.

La droga è stata sequestrata. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento come assuntore di sostanze stupefacenti.

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