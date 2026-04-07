Tra campagne e strategie: Sbardella con Savarino

Una Pasquetta tra scampagnate e strategie politiche. Nelle campagne di Casteltermini va in scena un incontro tutt’altro che casuale: si ritrova un pezzo importante del centrodestra siciliano.

A raccontarlo è l’assessore regionale Giusi Savarino, che ha condiviso una giornata insieme al sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, e a quanti sostengono il percorso amministrativo già avviato.

«Una Pasquetta nella splendida cornice delle campagne di Casteltermini insieme al sindaco Gioacchino Nicastro e ai tanti amici che accompagnano la sfida di guidare con lui la città fuori dal dissesto, con tanti obiettivi già raggiunti, altri in dirittura d’arrivo, e altri ancora in programma per il prossimo mandato. Con noi un ospite illustre, il nostro coordinatore regionale Luca Sbardella, che ringrazio per la quotidiana attenzione verso il nostro territorio e la forza che riesce a dare alla nostra azione politica. Avanti tutta!», ha scritto Savarino.

Parole che certificano una presenza politica precisa: quella del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, al centro in queste ore delle dinamiche anche agrigentine.

E proprio mentre si consuma una giornata apparentemente distesa, su Agrigento si giocano ore decisive.

Il nodo è ormai politico e strategico: scegliere l’unità del centrodestra attorno al nome di Daniela Catalano oppure imboccare definitivamente la strada della divisione, con Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana e Lega pronti a puntare su Calogero Firetto.

Due linee, due visioni, due candidati.

Da una parte Forza Italia, Mpa e Udc, che hanno individuato in Daniela Catalano il profilo su cui convergere; dall’altra un fronte alternativo che sembra ormai deciso a correre autonomamente.

La sensazione è che il tempo delle attese sia finito. Tra incontri informali, silenzi pesanti e strategie che maturano lontano dai riflettori, la decisione è ormai imminente.

E da questa scelta passerà non solo l’assetto del centrodestra, ma l’intero equilibrio della prossima sfida elettorale ad Agrigento.

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