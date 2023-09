In giro per la città alla guida di uno scooter senza assicurazione e revisione, e sprovvisto della patente mai conseguito. Fermato dalla polizia s’è dato alla fuga. Poco più tardi è stato bloccato. Nel corso del controllo è risultato recidivo per la guida senza patente in un precedente episodio. A finire nei guai un diciannovenne di Licata. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida senza patente.

Il giovane a causa dell’ultima scorribanda ha accumulato diverse violazioni per complessivi 9mila euro. Teatro del fatto una strada di Licata, mentre i poliziotti del Commissariato cittadino erano impegnati in un’attività di prevenzione dei reati, disposta dal questore di Agrigento, Emanuele Ricifari. Gli agenti hanno notato e imposto l’Alt ad un soggetto a bordo di un ciclomotore.

Il centauro al fine di sottrarsi al controllo, è scappato velocemente. Dopo un breve inseguimento, il mezzo è stato bloccato. Da lì a pochi attimi la scoperta, che il ragazzo non aveva mai preso la patente di guida.