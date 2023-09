Rissa tra più licatesi, almeno cinque, davanti ad un bar nei dintorni di Corso Umberto ad alcune centinaia di metri dal Municipio di Licata. I rissosi se le sarebbero date di santa ragione per questioni sconosciute. I protagonisti della scazzottata si sono dileguati prima dell’arrivo della polizia. È successo l’altro pomeriggio. Tutto quanto sarebbe partito da un alterco tra due persone. Urla, offese, spintoni fino a quando la situazione sarebbe precipitata. Dalle parole alle vie di fatto, il passo è stato breve, con il coinvolgimento di altri soggetti. Tutti hanno iniziato a picchiarsi. Sarebbero volati ceffoni e pugni.

Qualcuno, spaventato dalla baruffa, si è rivolto al centralino di emergenza. La segnalazione è stata girata alle pattuglie in servizio, ma all’arrivo sul posto dei poliziotti della sezione Volanti del Commissariato di Licata, dei partecipanti alla rissa nessuna traccia. Per evitare guai se la sono date a gambe levate. L’attività investigativa, comunque continua, e nulla viene lasciato al caso. Nella zona sarebbero presenti impianti di videosorveglianza. Telecamere che potrebbero, qualora funzionanti, rivelarsi determinanti per arrivare alla tempestiva identificazione dei partecipanti alla zuffa.