Al volante di un’auto senza la patente di guida e il mezzo sprovvisto di assicurazione. Non è tutto. E’ stato trovato in possesso di una sciabola e di un coltellaccio. A incappare in un controllo dei carabinieri della Compagnia di Canicattì, finendo nei guai, è stato un trentenne canicattinese disoccupato. I militari dell’Arma lo hanno controllato nella zona di via Cesare Battisti.

Subito è stata accertata la mancanza di assicurazione e di patente di guida. Scattata la perquisizione, sono state trovati sciabola e coltellaccio. Il trentenne dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. Complessivamente gli sono stata elevate multe per circa 7.000 euro.

