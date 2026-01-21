Con il maltempo in attenuazione tant’è che per oggi mercoledì 21 gennaio è stata diramata l’allerta “gialla” (anche se le scuole per il terzo giorno consecutivo resteranno chiuse ad Agrigento, Canicattì, Favara, Palma e in altri centri della provincia), è il momento della conta dei danni dopo il passaggio del ciclone Harry ad Agrigento e provincia. Mareggiate intense e forti raffiche di vento, accompagnate dalla pioggia, hanno messo sotto pressione l’intera fascia costiera agrigentina. Grave la situazione a San Leone. Le mareggiate hanno danneggiate altre porzioni della pista ciclabile di viale Delle Dune. Per venerdì mattina, in Comune ad Agrigento, il funzionario della Protezione civile comunale Attilio Sciara, di concerto con il sindaco Franco Miccichè, hanno convocato una conferenza di servizi con tutti gli enti coinvolti. Al tavolo siederanno anche, fra gli altri, i responsabili del Demanio marittimo e del Genio civile, nonché quelli della Protezione civile regionale. Il primo cittadino è riuscito a recuperare dei fondi per intervenire, con estrema urgenza, a protezione della strada del viale Delle Dune. Il rischio concreto è che il mare porti via con sé la strada.

Devastato anche il nuovissimo solarium di Piazzale Giglia, inaugurato appena alla fine della scorsa estate. Il mare non ha risparmiato ben cinque chioschi sulla spiaggia sul Lungomare Falcone Borsellino e lungo il viale Delle Dune. L’acqua ha distrutto arredi e aree cucina. Ingenti i danni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelloni pubblicitari divelti dal vento, uno finito contro un’auto – danneggiandola – in via Imera, e pali dell’illuminazione pubblica stradale. Uno dei pali è crollato sull’asfalto ieri sera in via Mazzini nei pressi del Palazzo di Giustizia. Per fortuna in quei momenti non passava nessuno. Un carabiniere libero dal servizio è intervenuto immediatamente a bloccare il traffico fino all’arrivo delle Volanti della polizia e dei pompieri. Un albero è collassato in strada nella notte vicino al torrente Re a Porto Empedocle. Anche in questo caso c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco.

In provincia danni sul lungomare di Seccagrande a Ribera e ad Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea le mareggiare sono arrivate a lambire i locali pubblici. La strada comunale Colombo di Seccagrande nel tratto finale del litorale, verso la foce del Magazzolo, è compromessa, chiusa al transito anche pedonale, franata, avendo le onde trascinato sull’arenile perfino le grandi palme e qualche panchina. Le abitazioni, chiuse d’inverno, al momento sono inaccessibili. Crollati a terra pali e cartelloni pubblicitari. Dalla tempesta di acqua e vento non si è salvata la spiaggia sabbiosa di Eraclea Minoa dove i marosi hanno sommerso i due bracci del recente barriera frangiflutti e provocato qualche danno ai chioschi sulla spiaggia. L’acqua è entrata pure nel bosco demaniale. Allagate alcune ville estive.

Le mareggiate hanno colpito duro anche il litorale di Licata, soprattutto nel quartiere Fondachello-Playa e alla Mollarella. Danni ai chioschi sulla spiaggia ma anche alle residenze vicino al mare.

