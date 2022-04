Senza Green pass, interviene la polizia: 25enne fatto scendere dal treno

Un venticinquenne agrigentino è stato fatto scendere dal treno diretto per Palermo, perché sprovvisto del Green pass, obbligatorio per viaggiare a bordo dei convogli a lunga percorrenza. Biglietto alla mano, pretendeva di viaggiare senza la certificazione verde, e per convincerlo a lasciare il convoglio ferroviario, sono dovuti intervenire i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Tutto quanto si è verificato alla stazione ferroviaria di Agrigento.

Il controllore, dopo avere verificato il possesso del ticket di viaggio e la corretta obliterazione, ha chiesto di esibire il Green pass che, il venticinquenne non aveva. E’ stato, dunque, invitato a scendere dal treno, cosa che il giovane non voleva assolutamente fare. Quindi è stato richiesto l’intervento della polizia. Poco è stato costretto a scendere dal convoglio.