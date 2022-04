Saccheggiato cantiere di una scuola, è il terzo furto in pochi giorni

Si sono intrufolati nottetempo nel cantiere allestito all’interno della scuola “La Carrubba” di via Enrico Toti, a Canicattì, e hanno rubato un cavo corrente di circa 100 metri, 25 metri di tubi di rame, dal diametro di 16 centimetri che serviva per l’impianto di riscaldamento, e gran parte dell’impianto elettrico della scuola, di proprietà dell’impresa edile di Favara che sta effettuando i lavori di ristrutturazione nell’istituto scolastico. L’ammontare del danno è stato quantificato in circa 15 mila euro.

A formalizzare la denuncia a carico di ignoti, per il furto aggravato, è stato il titolare della ditta, un imprenditore favarese. I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno avviato subito le indagini per provare a risalire ai ladri. Si tratta del terzo colpo nel giro di poche settimane, all’interno dei cantieri allestiti in scuole della città dell’uva Italia. I primi due erano stati fatti alla scuola “Rapisardi”. Non ci sono certezze, ma la mano criminale, sembra essere sempre la stessa.