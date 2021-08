Senza green pass al ristorante: scattano quattro multe

Trovati seduti al tavolo all’interno di un ristorante, senza avere però il Green pass. Lo hanno scoperto i poliziotti del Commissariato di Licata, nel corso dei servizi di controllo, dove sono state elevate le prime sanzioni per inosservanza della normativa anticovid. Multati 400 euro a “a testa” tre clienti, sprovvisti di certificato verde, e il titolare dell’attività di ristorazione.

Per quest’ultimo la sanzione è scattata perché aveva permesso l’accesso di dette persone, senza accertare la prescritta certificazione che, come noto, deve essere esibita dal cliente, e pretesa dal commerciante per poter fruire dei luoghi chiusi del locale. La polizia sottolinea anche che con tre violazioni, in giorni diversi, è prevista la chiusura del locale fino a 10 giorni.