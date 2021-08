Sente caldo ed evade dai domiciliari: arrestata 26enne

Avrebbe dovuto starsene agli arresti domiciliari, ma agli agenti ha detto che in casa non si poteva più restare, per il troppo caldo. A finire nei guai L.S., 26enne, canicattinese, arrestata dai poliziotti del Commissariato cittadino, per evasione.

La scoperta, l’altra sera, mentre gli agenti della sezione Volanti, erano impegnati negli ordinari servizi di perlustrazione. La ventiseienne, come se nulla fosse, se ne stava tranquillamente a passeggiare per le strade del centro cittadino.

La canicattinese è stata fermata e trasferita negli uffici della polizia di Stato, dove dopo le formalità di rito, su ordine del magistrato di turno, è stata accompagnata nella propria dimora in regime di arresti domiciliari. Il Gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto, e disposto nuovamente i domiciliari.