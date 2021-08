Ferragosto, scattano i divieti: spiagge aperte solo per tintarella e bagno

Le spiagge agrigentine di San Leone, Cannatello, Zingarello e Maddalusa rimangono aperte. Ma dalle 8 del mattino di oggi, 14 agosto, e fino alle 6 di lunedì 16, è vietato praticamente tutto tranne prendere la tintarella, e tuffarsi in mare.

Così ha deciso il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, per evitare assembramenti, e quindi un ulteriore aumento dei contagi da Covid-19, nella notte di Ferragosto.

I divieti sono già scattati e hanno come obbiettivo quello di fermare sul nascere accampamenti sugli arenili, ed evitare a gruppi di giovani di portare cataste di legno in spiaggia, per i falò della mezzanotte, tra l’altro vietatissimi.