Semifinale play-off regionale, Akragas-Jonica: ecco chi sono i prossimi avversari dei biancazzurri

Dopo aver superato lo Gymnica Scordia nella finale play-off del Girone D, l’Akragas SLP si prepara ad affrontare un nuovo ostacolo nel percorso verso l’Eccellenza. I biancazzurri saranno impegnati contro lo Jonica F.C. nella semifinale regionale dei play-off del campionato di Promozione.

La formazione messinese rappresenta un avversario tutt’altro che semplice. Lo Jonica, infatti, ha disputato il campionato di Promozione Girone C chiudendo la stagione regolare al secondo posto con 58 punti, a sette lunghezze dalla capolista Santa Venerina.

Conclusa la regular season, la squadra ionica ha conquistato l’accesso alla fase regionale dei play-off dopo aver battuto con un netto 4-0 il Riviera Nord nella semifinale del girone. In finale è poi arrivato un altro successo spettacolare contro il Città di Aci Sant’Antonio, battuto con il punteggio di 4-2.

Numeri e risultati che confermano il valore della squadra allenata in questa stagione con grande continuità e capacità offensiva. Per l’Akragas di mister Seby Catania sarà dunque una trasferta ricca di insidie contro una formazione abituata a segnare e a gestire partite ad alta pressione.

La gara è in programma domenica 17 maggio allo stadio comunale “De Pasquale” di Avola, in provincia di Siracusa. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 16:00.

Per quanto riguarda le modalità d’ingresso, il costo del biglietto per la Tribuna Centrale sarà di 10 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni. I botteghini dello stadio apriranno alle ore 14:30.

La società biancazzurra invita tifosi e sostenitori a seguire la squadra in questa importante sfida valida per l’accesso alla finale regionale play-off.

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