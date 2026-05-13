Agrigento, da Granofino va in scena “The Sanpellegrino Table”: sold out tra pizza d’autore e cucina stellata

Una serata costruita sul dialogo tra tecnica, memoria e territorio. Agrigento ha accolto con entusiasmo la tappa agrigentina di “The Sanpellegrino Table”, il format gastronomico promosso da S.Pellegrino che sta attraversando la Sicilia mettendo insieme grandi interpreti della pizza contemporanea e chef stellati.

Da Granofino, in viale Leonardo Sciascia, il pubblico ha risposto con il tutto esaurito all’incontro tra Mario Ciulla, anima della pizzeria Due Spicchi del Gambero Rosso, e lo chef stellato Dario Fisichella del ristorante Villa Naj. Una cena a quattro mani che ha trasformato impasti, materie prime e ricette della tradizione siciliana in un racconto gastronomico raffinato ma diretto, senza eccessi, capace di restituire identità e contemporaneità.

Durante la presentazione della serata, davanti agli ospiti e agli addetti ai lavori, i protagonisti hanno spiegato il senso del progetto: costruire un linguaggio comune tra pizza e alta cucina, partendo dalla valorizzazione della materia prima e dalla cultura gastronomica siciliana.

Il percorso degustazione ha preso il via con “Beccafico 2.0 memoria di Sicilia”, omaggio moderno ai sapori isolani tra sardina, finocchietto e datterino ristretto. Poi spazio a “Lo sfincione ritrovato”, rilettura dello sfincionello giurgintano con patata, bieta, cipolla stufata, acciughe e mollica aromatica, capace di riportare al centro una delle espressioni più autentiche della cucina popolare agrigentina.

Al centro della serata la pizza “Sinfonia di Margherita”, probabilmente il piatto simbolo dell’evento: un lavoro raffinato sui pomodori, tra consistenze, cotture e acidità differenti, accompagnati da fiordilatte di pezzata rossa e profumi di basilico. Un equilibrio studiato nei dettagli che ha raccontato la filosofia gastronomica di Mario Ciulla: una pizza contemporanea che guarda alla tecnica senza perdere il legame emotivo con la Sicilia.

Applausi anche per il dessert finale, “Fantasia di agrumi”, chiusura fresca ed elegante tra brioche agli agrumi, lemon curd, arancia candita e pompelmo ghiacciato.

L’evento ha confermato ancora una volta la crescita della scena gastronomica agrigentina, sempre più capace di ospitare appuntamenti di respiro regionale e nazionale. Granofino si è trasformato per una sera in un laboratorio di confronto tra mondi differenti ma complementari, dimostrando come pizza e alta cucina possano dialogare sullo stesso piano attraverso ricerca, sensibilità e territorio.

“The Sanpellegrino Table” proseguirà ora il suo viaggio in Sicilia con le prossime tappe tra Cefalù e Messina, continuando a mettere insieme alcuni dei protagonisti più interessanti della nuova cucina italiana.

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