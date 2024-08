Mercoledì 7 agosto, a partire dalle ore 22:30, si è svolta nella splendida Piazza di Santa Margherita Belice la Selezione Provinciale del Concorso Nazionale “Miss Una Ragazza per il Cinema”. Un evento straordinario che ha visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo, accorso per ammirare le sfilate e le performance proposte dagli organizzatori Salvatore Ginevra e Francesco Orlando.

Le concorrenti hanno sfilato in t-shirt, bikini, costume intero, abiti casual/sportivi ed eleganti, offrendo uno spettacolo variegato e affascinante. La serata è stata condotta da Cristian Ruvanzeri, affiancato dalla splendida valletta Daniela Catalano. Tra gli ospiti che hanno arricchito la serata, hanno riscosso grande successo il giovane cantante Luigi Cascio, in arte Giove, la cantante Annamaria Modello, gli allievi della scuola di danza Soul Dancing del maestro Giovanni Cusumano, e la ballerina Clarissa Puleo. Presenti anche i piccoli Filippo La Rocca e Roberta Rizzo, nonché la giovane Daniela Ciaramita, eletta Miss Mamma nel 2016.

Le coreografie della serata sono state curate da Rosalba Di Gregorio, mentre trucco e parrucco sono stati gestiti dagli allievi della scuola TED Formazione, sotto la guida di Alessandra Cascio e Giuseppe Messina. L’assessore Debora Ciaccio, in qualità di Presidente di Giuria, e la dottoressa Arianna Bilello hanno svolto un ottimo intervento durante l’evento.

La giuria, altamente qualificata e presieduta dall’assessore al Turismo e Spettacolo Debora Ciaccio, ha visto la partecipazione della dottoressa Arianna Bilello, dell’avvocatessa Elena Puntrello, del prof. in pensione Gino Caradonna, dell’ex modella Rosalba Di Gregorio e dello stilista Simone Perricone.

Tra i momenti più apprezzati della serata si sono distinti il defilé in abiti eleganti con le ultimissime collezioni di occhiali da sole proposti da Ottica Keplero, il defilé di moda con abiti realizzati in materiale di riciclo dallo stilista Simone Perricone, e le sfilate di abiti casual/sportivi di Unique e Piccole Canaglie. Inoltre, le ultime creazioni di borse della sartoria sociale di Tuhin hanno catturato l’attenzione.

Le vincitrici della serata sono state:

Rosi Macchi , 18 anni di Santa Margherita Belice, ha ottenuto la fascia di Miss Eleganza.

Sono stati premiati anche Alessia Stagno, Allegra Sorrentino, Miriam Lipari e Nicole Infranca per la loro classe ed eleganza, con premi offerti da gioiellerie e aziende locali.

Il service audio e luci è stato curato dall’equipè di “Sistem Music” di Francesco Puleo, mentre gli addobbi floreali sono stati realizzati da Flora Maliarda di Giovanni Tramonte.

La serata è stata organizzata dall’Associazione “Il Mio Tempo Libero New”, presieduta da Francesco Orlando, e dall’Associazione Culturale Sportiva New Production, guidata dal prof. Salvatore Ginevra.

La prima Miss premiata, Marika Faraci, ha dichiarato:

“Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano… è iniziato tutto anni fa con #MissItalia, fasce e coroncine conservate nel cuore e nell’armadio. Avevo deciso di chiudere con i concorsi per modelle, sono stati un bel capitolo ma come ogni cosa ha avuto un inizio e una fine. In generale credo che sia cambiata anche epoca… Oggi la bellezza è diversità e particolarità, non più misurabile in modo convenzionale. Amici questa sera mi hanno letteralmente trascinata e convinta a partecipare al concorso “Una ragazza per il cinema”, il primo concorso in Italia dedicato alla bellezza della recitazione e della spontaneità. Ed eccoci qui, premiata come finalista nazionale, pronta per la sfilata di Taormina i primi di settembre 👠 Le belle serate sono così inaspettate, senza studiarle troppo, auguro a tutti di provare a mettervi in gioco sempre.”

Nella foto 1: Da sx Sofia Serrao (Miss Realmonte finalista nazionale), prof. Salvatore Ginevra, Rosy Macchi (Miss Eleganza), Ginevra Militello (Miss Sorriso), Maria Dorotea Sanfilippo (Miss Una Ragazza per il Cinema), Chanel (la piccola mascotte), Raoien Selmi (1^ classificata Miss Una Ragazza per il Cinema), Debora Ciaccio (Assessore al Turismo e Spettacolo), Marika Faraci (Miss Gambe), Francesco Orlando (Presidente), Cristian Ruvanzeri (Presentatore).

Nella foto 2: Da sx Sofia Serrao (Miss Realmonte finalista nazionale), Allegra Sorrentino, Raoien Selmi (1^ classificata Miss Una Ragazza per il Cinema Santa Margherita Belice), Alessia Stagno e Marika Faraci (Miss Gambe e finalista nazionale Una Ragazza per il Cinema).