La giunta comunale di Agrigento ha attiva le procedure per una varizzione di bilancio per le operazioni di riqualificazione urbana con il completamento e la messa in sicurezza della Villa del Sole, un progetto dal valore complessivo di 600.000 euro. La variazione di bilancio è necessaria per avviare le procedure di gara d’appalto. La decisione, che segue le indicazioni della Delibera di Giunta Comunale del 24 giugno 2024, è stata formalizzata attraverso una comunicazione ufficiale del dirigente del Settore VI con una nota del 3 marzo 2025.Il finanziamento di 600.000 euro è stato stanziato attraverso il D.D.G. n. 2493/2024, atto che prevede l’impegno delle somme necessarie all’esecuzione dei lavori. Tuttavia, nel bilancio comunale non era stata inizialmente prevista né l’entrata né la spesa per l’opera, rendendo indispensabile la variazione contabile.

In particolare il dirigente del Settore VI ha evidenziato l’urgenza di procedere con la variazione, considerando che l’opera è parzialmente finanziata con fondi PNRR, per i quali è necessario rispettare tempistiche stringenti. Il ritardo nell’approvazione della variazione potrebbe compromettere il cronoprogramma dei lavori, mettendo a rischio il finanziamento regionale e quello legato al PNRR.

Uno degli aspetti cruciali di questa variazione di bilancio è infatti la necessità di rispettare le tempistiche imposte dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Parte del finanziamento destinato alla Villa del Sole proviene da fondi europei, che richiedono la conclusione dei lavori entro tempi prestabiliti.L’eventuale ritardo nell’indizione della gara d’appalto potrebbe compromettere la possibilità di utilizzare i fondi e, di conseguenza, mettere a rischio la realizzazione stessa del progetto.A rare della giunta comunale il degrado e la mancanza di manutenzione hanno reso necessario un intervento radicale per riqualificare e mettere in sicurezza l’intera area. Il completamento dei lavori consentirà di restituire alla cittadinanza un parco pubblico moderno e fruibile, migliorando la qualità della vita urbana.

Una volta approvata la variazione di bilancio, il Comune potrà procedere con l’indizione della gara d’appalto, fondamentale per selezionare l’impresa che si occuperà dei lavori. Successivamente, una volta assegnato l’appalto, partiranno i lavori per il completamento e la messa in sicurezza della Villa del Sole.

L’obiettivo è quello di concludere le opere nei tempi stabiliti dal PNRR, evitando ritardi burocratici che potrebbero mettere a rischio il finanziamento.

Come spesso accade nei grandi interventi pubblici, anche questa variazione di bilancio non è esente da critiche e dibattito politico. Alcuni esponenti dell’opposizione hanno sollevato dubbi sulla gestione delle risorse e sulle tempistiche dell’intervento, chiedendo maggiore trasparenza nelle procedure.

