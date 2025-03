Si è svolta alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” in contrada “Petrusa” ad Agrigento, la rappresentazione teatrale “Io Donna” evento conclusivo di un laboratorio curato dalle avvocatesse Lilla Azzarello e Sonia Sinaguglia. Presenti il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento, Vincenza Gaziano, e la direttrice del carcere, Anna Puci, Hanno partecipato un gruppo di detenute accompagnate dal coro degli avvocati e dai colleghi musicisti. E’ stato un momento di particolare intensità e di grande emozione per la comunità carceraria e per l’avvocatura.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp