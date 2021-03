Sei positivi all’istituto Nicolò Gallo: sospese le lezioni in presenza. Sospetta la variante inglese

Su proposta del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp provinciale, Vittorio Spoto, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ha disposto la sospensione temporanea dell’attività scolastica in presenza dell’ istituto “Nicolò Gallo” di Agrigento, “per porre in essere – scrivono dal comune- tutte le misure atte al contenimento della diffusione dell’infezione”. A giustificare la richiesta sono stati i risultati positivi di sei alunni frequentanti l’istituto Gallo al test per Sars-Cov-2 con sospetta variante inglese. “Considerata la velocità di propagazione di questa variante – dice il sindaco di Agrigento- e l’alto numero di contatti stretti ed occasionali che avvengono o sono avvenuti dentro l’istituto, si è deciso di procedere con il blocco dell’accesso degli studenti in classe dal 17 al 30 marzo. Nel frattempo già da oggi si è proceduto alla sanificazione dei locali dell’istituto, come si sta facendo in tutti gli altri istituti secondo un calendario concordato con i dirigenti scolastici”.