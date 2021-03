Comune Agrigento, Gramaglia e Civiltà: “Ampliare il potenziamento del personale”

Il consigliere comunale di Agrigento e capogruppo di Forza Italia, Simone Gramaglia, ed il Presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, intervengono a seguito dell’adozione, da parte della giunta comunale, della delibera numero 33 del 12 marzo scorso tramite cui si procede al potenziamento orario al personale in servizio, a tempo indeterminato e a part-time, dell’Equipe multidisciplinare, nell’area socio-assistenziale e finanziaria. “Rileviamo delle incongruenze – affermano Gramaglia e Civiltà – allorchè si potenziano solo pochi uffici anziché anche gli altri uffici comunali, alcuni dei quali sicuramente strategici ed essenziali, come, ad esempio, l’ufficio Anagrafe, l’ufficio Tecnico ed Attività produttive. Inoltre – aggiungono i forzisti – ricorre una evidente disparità di trattamento del personale, poiché inevitabilmente gli impiegati oggetto del potenziamento assurgono a privilegiati rispetto agli altri. Sarebbe pertanto opportuno – concludono – rimediare assumendo una prospettiva più ampia e completa del potenziamento, che non escluda o pregiudichi nessuno”.