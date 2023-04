Sei cuccioli di cane avvelenati: 4 morti e 2 in clinica

Sei cuccioli sono stati avvelenati nel quartiere San Gaetano, in via Papa Paolo VI a Naro. Per 4 non c’è stato nulla da fare. Altri due in gravi condizioni sono stati portati al rifugio Hope di Agrigento. Il sindaco di Naro, Mariagrazia Brandara, informata dell’accaduto, ha annunciato che formalizzerà, nelle prossime ore, una denuncia a carico di ignoti.

“L’avvelenamento è una delle torture più atroci che si possano infliggere a delle anime innocenti. A te che hai compiuto questo gesto spero ti arrivino tutti i pensieri negativi di tutte le brave persone che insieme a noi pregheranno affinché ci sia anche soltanto una speranza per salvarli“, si legge in un post dei volontari del rifugio che hanno sottoposto i due cuccioli recuperati vivi a lavanda gastrica.