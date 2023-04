La Polizia di Stato compie 171 anni, e ad Agrigento le celebrazioni per l’anniversario della fondazione avranno luogo mercoledì 12 aprile. L’inizio è previsto per le 10.30, in piazza Vittorio Emanuele. La prima nella città dei Templi per il nuovo questore Emanuele Ricifari. Saranno presenti, ovviamente, tutte le autorità civili, militari e religiose.