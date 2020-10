Sei casi di Covid a Porto Empedocle e a Sciacca (ci sono 2 bambini di 1 anno). Focolaio casa di riposo di Raffadali

Altri 6 casi di Covid-19 a Porto Empedocle. Fra questi casi, c’è una bambina di poco più di un anno. Con l’inizio delle scuole si è abbassata l’età del contagio. Sono tutti casi collegati ai primi, familiari dei primi contagiati. Qualche caso è di qualche vicino. Si tratta, per fortuna, di casi asintomatici. A Porto Empedocle complessivamente 27 casi.

E ci sono sei nuovi casi positivi anche a Sciacca. E’ risultato positivo anche un bimbo di un anno. Ma sono risultati positivi anche due ragazzi di 14 anni, un diciannovenne, e una donna di 47 anni. Gli attuali positivi a Sciacca sono 47. Nelle ultime ore cinque guariti.

Infine c’è anche un focolaio in una casa di riposo a Raffadali, dove sei ospiti sono risultati positivi. Stanno bene. Sono persone che hanno più di 80 anni, qualcuno anche più di 90 anni. Sono in isolamento in un piano della struttura, con lievi sintomi.