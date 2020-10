Quello che sembrava un sogno è destinato a diventare realtà. Palma di Montechiaro avrà il suo porto turistico nella frazione di Marina e, inoltre, verrà ristrutturato e riqualificato nonché messo in sicurezza il molo foraneo. Grande risultato per l’amministrazione comunale, guidata da Stefano Castellino, che raggiunge altri due obiettivi promessi in campagna elettorale.

In attesa dell’esito della composizione della short list delle finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022, previsto per il prossimo 16 novembre, la città del Gattopardo ha ottenuto altri due riconoscimenti che confermano l’approccio pragmatico nei confronti della costruzione di un futuro diverso dal recente passato.

Il Ministero dell’Interno, ha, infatti, reso pubbliche le liste delle città italiane che presentarono i propri progetti al bando per il “contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza anno 2020”: la nostra città vede approvata le proposte presentate: 1.632.002 euro per la Progettazione esecutiva del Porto turistico a Marina di Palma e 329.987,00 per la progettazione esecutiva nonché la riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza del molo Foraneo e le strutture annesse, collocandosi per l’importo riconosciuto, 1.961.989 euro , al 4° posto tra 4150 progetti finanziati con lo scorrimento su tutto il territorio nazionale.