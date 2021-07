Segnalati falsi operatori Enel

Falsi operatori Enel in giro per Agrigento. La segnalazione arriva da un lettore di AgrigentoOggi. Pare che indossando gilet con il logo aziendale copiato per sembrare più credibili, offrono contratti truffaldini porta a porta e a domicilio in materia di energia elettrica e gas, spesso importunando i cittadini anche all’ora di pranzo o in altri momenti di relax. “Con una scusa- segnala il cittadino- chiedono di vedere la bolletta ma solo per memorizzare il codice POD con cui poi faranno un contratto con la firma falsa e la richiesta di voltura al fornitore in favore di un altro.”