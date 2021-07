Locali di San Leone si affidano al green pass, Bongiorno: “Grazie”

“Abbiamo appreso con grande entusiasmo questa mattina della decisione, dei due tra i più noti locali “Sanleonini”, di consentire l’accesso ai locali solo a chi è in possesso del “green pass”. E’ l’intervento di Giorgio Bongiorno, coordinatore di Italia Viva Agrigento che continua: “Siamo convinti che sia questo l’unico modo per stare al passo con i tempi, consentendo a tutti coloro che lo desiderano di godersi le fantastiche serate estive che il nostro territorio ci offre, ma in totale sicurezza e riducendo di gran lunga il rischio di poter essere contagiati dopo una semplice serata con gli amici. Noi giovani del comitato Sturzo ci sentiamo in dovere di ringraziare chi ha preso questa coraggiosa decisione e desideriamo rivolgere un appello a tutti gli altri locali agrigentini: fatelo anche voi, fate questo atto coraggioso quando necessario, permettendo così ai vostri clienti di poter venire nel vostro locale in totale sicurezza”