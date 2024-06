Seggi aperti oggi e domani per le elezioni Europee e in concomitanza in sei Comuni dell’Agrigentino anche per eleggere i nuovi sindaci e consigli comunali. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi, sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domani, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Lo spoglio comincerà lunedì alle 14.

Per la provincia di Agrigento sono interessati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale i comuni di Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Sant’Elisabetta.

L’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, devono essere di genere diverso: una femminile e una maschile. Se entrambe le preferenze appartengono allo stesso genere, la seconda verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato ma non viceversa.