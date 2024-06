“Sarà una partita tra due squadre che conoscono già l’esito ma noi non vogliamo sfigurare davanti al nostro pubblico”. A parlare è coach Damiano Pilot in vista della sfida di domenica, 9 giugno.

La squadra, al PalaMoncada, giocherà l’ultima partita nel campionato di serie A2, essendo già retrocessa. E’ attesa Chiusi, anche questa in direzione serie B. La Fortitudo ha vinto più partite nella fase salvezza che in campionato, a testimonianza di una tendenza progressiva in positivo.

“Ci hanno chiesto di onorare il campionato e lo abbiamo fatto al meglio, a testa alta e con l’atteggiamento giusto- dice coach Pilot-. Sono contento per come i ragazzi stanno affrontando queste partite”.

Appuntamento al PalaMoncada alle 18.