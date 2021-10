Seduti al tavolo senza Green Pass, e clienti senza mascherina: multe e chiusi 2 locali

Avventori seduti ai tavoli i luoghi chiusi senza Green pass, personale e clienti privi di mascherine, e mancato rispetto della normativa anti-fumo. Emerse diverse irregolarità e violazioni, nel corso di controlli effettuati nel centro abitato di Sciacca, dalla polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, in ottemperanza a quanto disposto dalle più recenti direttive ministeriali, per il contenimento del contagio da Covid-19.

Complessivamente ispezionati 4 esercizi commerciali. Sono state elevate 9 multe, mentre 2 esercizi commerciali sono stati chiusi per 3 giorni. Inoltre nel corso dei controlli sono stati identificati diversi avventori, e ciò ha permesso di individuare un soggetto Sorvegliato speciale, che è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti.