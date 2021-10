Ballottaggi , domenica e lunedì al voto anche tre Comuni agrigentini

Domenica e lunedì (24 e 25 ottobre) in Sicilia si torna al voto per scegliere otto sindaci. Sui tredici Comuni dell’Isola con più di 15 mila abitanti, infatti, in otto casi non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per l’elezione al primo turno. Nell’agrigentino i comuni interessati sono Favara, Canicattì e Porto Empedocle. A Favara la scelta è fra Antonio Palumbo (37,3%), appoggiato dal Pd e da liste civiche e Salvatore Montaperto (34,5%) Fratelli d’Italia, Diventeràbellissima e Udc. A Canicattì il ballottaggio sarà Vincenzo Corbo (35,2%) sostenuto da due liste civiche e Cesare Sciabarrà (29%) appoggiato da Fratelli d’Italia e da due liste civiche. A Porto Empedocle ballottaggio tra Calogero Martello, liste civiche e Forza Italia, e Salvo Iacono, appoggiato da liste civiche.