Mercoledì 15 Novembre, alle 14:30, le squadre partecipanti alla 23ª edizione della Coppa Italia Serie D si preparano per il gran debutto nei Sedicesimi di Finale. Un momento emozionante per i tifosi, con grandi attese e sorprese in vista.

Akragas e Trapani: Una Gara Arbitrata da Isoardi di Cuneo

Una delle sfide più attese sarà quella tra Akragas e Trapani, con il fischio d’inizio affidato all’arbitro Isoardi di Cuneo. Un confronto elettrizzante che promette grande spettacolo sul campo.

Partite in Scena il 15 Novembre e Altre Posticipate

Queste gare saranno accompagnate dall’ultimo scontro dei Trentaduesimi di Finale, ovvero Cavese-Rotonda, che si giocherà nello stesso giorno e orario. I vincitori di questa sfida affronteranno la Paganese nei prossimi Sedicesimi, in programma il 22 Novembre.

Modifiche nel Calendario: Livorno-Poggibonsi e Campobasso-Fano

Livorno-Poggibonsi e Campobasso-Fano, originariamente programmate per il 15 Novembre, sono state posticipate. Livorno-Poggibonsi si disputerà il 22 Novembre, mentre Campobasso-Fano è stata spostata al 29 Novembre.

Curiosità: Angri Direttamente agli Ottavi

L’Angri ha già garantito il proprio posto agli Ottavi, previsti per il 29 Novembre, a seguito del ritiro dell’FC Lamezia. La formula della competizione segue un preciso percorso, con un tabellone principale che definisce gli abbinamenti dai Sedicesimi fino alla finale. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari durante i Sedicesimi, saranno i rigori a determinare il vincitore. Un’emozionante giornata di calcio è in arrivo, con squadre pronte a dare il massimo per avanzare nella competizione e sorprendere i propri tifosi.